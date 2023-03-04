Джо Байдену вирізали ракову пухлину [ Редагувати ]
Президенту США Джо Байдену зробили операцію з видалення пухлини шкіри на грудях. Про це повідомляє Білий дім.
Операція відбулася 16 лютого у Національному військово-медичному центрі імені Уолтера Ріда у Вашингтоні.
Як йдеться у листі за підписом лікаря президента Кевіна О'Коннора, біопсія підтвердила, що на шкіри у наймогутнішої людини світу з'явилися базальноклітинна карцинома. Цей тип раку шкіри зазвичай не викликає метастази, вся уражена тканина була успішно видалена.
Подальше лікування 80-річного президента не потрібне, заявив Білий дім. Байден продовжить перебувати під наглядом дерматолога.
Базальноклітинна та плоскоклітинна карцинома є двома найбільш поширеними формами раку шкіри в США за даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC). Базальноклітинна карцинома щорічно діагностується у 3 600 000 американців. Вона добре піддається лікуванню та завдає мінімальної шкоди, якщо розпочати лікування на ранній стадії.
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