Президенту США Джо Байдену зробили операцію з видалення пухлини шкіри на грудях. Про це повідомляє Білий дім.

Операція відбулася 16 лютого у Національному військово-медичному центрі імені Уолтера Ріда у Вашингтоні.

Як йдеться у листі за підписом лікаря президента Кевіна О'Коннора, біопсія підтвердила, що на шкіри у наймогутнішої людини світу з'явилися базальноклітинна карцинома. Цей тип раку шкіри зазвичай не викликає метастази, вся уражена тканина була успішно видалена.

Подальше лікування 80-річного президента не потрібне, заявив Білий дім. Байден продовжить перебувати під наглядом дерматолога.

Базальноклітинна та плоскоклітинна карцинома є двома найбільш поширеними формами раку шкіри в США за даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC). Базальноклітинна карцинома щорічно діагностується у 3 600 000 американців. Вона добре піддається лікуванню та завдає мінімальної шкоди, якщо розпочати лікування на ранній стадії.