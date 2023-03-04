Загинула 8-місячна дитина: кількість жертв ракетного удару по Запоріжжю зросла [ Редагувати ]
Рятувальники продовжують пошук постраждалих внаслідок ракетного удару по будинку в Запоріжжі. Кількість загиблих зросла до 11 осіб.
Про це пише Telegram-канал ДСНС України.
"Комунальні служби вивезли понад 511 тонн будівельних уламків. Психологи ДСНС на місті події надали допомогу 100 мешканцям будинку та родичам постраждалих. Координацію сил та засобів здійснює мобільна оперативна група ДСНС України", - пише пресслужба.
Наразі ДСНС вдалось врятувати 11 осіб, 4 котів й собаку.
Також рятівники деблокували тіла 11 загиблих, серед яких 8-місячна дитина. Дівчинка загинула разом з родиною.
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