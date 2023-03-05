Рашисти вдарили з мінометів по Херсонщині: троє загиблих [ Редагувати ]
Російська армія завдала ударів по селу Понятівка Херсонської області, внаслідок чого загинули троє мирних громадян. Про це повідомила Херсонська ОВА.
Сьогодні в обід армія рф з мінометів вдарила по селу Понятівка Дарʼївської громади. Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок, в якому знаходилися мирні люди.
За попередньою інформацією, через цю ворожу атаку загинули троє цивільних жителів Херсонщини.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок обстрілу загинули жінка та двоє дітей. Інших подробиць він не навів.
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