Дипломатичні кроки щодо повернення під контроль України Запорізької атомної станції не принесли жодних результатів. Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Наразі ситуація зайшла у глухий кут. Наша позиція, яку ми озвучуємо на всіх міжнародних майданчиках, зводиться до того, що будь-які переговори стосовно ЗАЕС мають базуватись: по-перше - на демілітаризації станції, по-друге - виході із ЗАЕС працівників Росатому. По-третє, український персонал має отримати можливість спокійно, без тиску оперувати ядерним об‘єктом. Але у відповідь на це ми отримали нікчемний указ путіна про те, що ЗАЕС - це "федеральна" власність, з реєстрацією відповідної компанії в Москві з назвою Запорізька станція.

За словами Галущенка, що офіційний Київ отримує від місії МАГАТЕ, яка працює на ЗАЕС, тривожні сигнали.

Місія МАГАТЕ підтверджує, що росіяни експлуатують станцію в такому режимі, що стан обладнання та устаткування на ЗАЕС значно погіршується. Є відчуття, що одна з цілей загарбників - після деокупації залишити нам її в неробочому стані.

У січні Енергоатом заявив, що ЗАЕС занепадає під російською окупацією і якщо їх не прогнати звідти, вона може більше не запрацювати.

​Нагадаємо, що з 4 березня 2022 року Запорізька АЕС станція перебуває під контролем російських загарбників. Російські війська періодично обстрілюють станцію. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС.

Наприкінці листопада у кремлі спростовували підготовку до відходу з ЗАЕС. 10 грудня глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі говорив про прогрес у переговорах з Україною та рф щодо створення зони безпеки навколо ядерного об'єкта.