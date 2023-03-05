Переговори щодо ЗАЕС зайшли в глухий кут - Галущенко [ Редагувати ]
Дипломатичні кроки щодо повернення під контроль України Запорізької атомної станції не принесли жодних результатів. Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
Наразі ситуація зайшла у глухий кут. Наша позиція, яку ми озвучуємо на всіх міжнародних майданчиках, зводиться до того, що будь-які переговори стосовно ЗАЕС мають базуватись: по-перше - на демілітаризації станції, по-друге - виході із ЗАЕС працівників Росатому. По-третє, український персонал має отримати можливість спокійно, без тиску оперувати ядерним об‘єктом. Але у відповідь на це ми отримали нікчемний указ путіна про те, що ЗАЕС - це "федеральна" власність, з реєстрацією відповідної компанії в Москві з назвою Запорізька станція.
За словами Галущенка, що офіційний Київ отримує від місії МАГАТЕ, яка працює на ЗАЕС, тривожні сигнали.
Місія МАГАТЕ підтверджує, що росіяни експлуатують станцію в такому режимі, що стан обладнання та устаткування на ЗАЕС значно погіршується. Є відчуття, що одна з цілей загарбників - після деокупації залишити нам її в неробочому стані.
У січні Енергоатом заявив, що ЗАЕС занепадає під російською окупацією і якщо їх не прогнати звідти, вона може більше не запрацювати.
Нагадаємо, що з 4 березня 2022 року Запорізька АЕС станція перебуває під контролем російських загарбників. Російські війська періодично обстрілюють станцію. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС.
Наприкінці листопада у кремлі спростовували підготовку до відходу з ЗАЕС. 10 грудня глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі говорив про прогрес у переговорах з Україною та рф щодо створення зони безпеки навколо ядерного об'єкта.
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