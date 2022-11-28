У кремлі спростовують підготовку відходу з ЗАЕС [ Редагувати ]
Речник президента росії Дмитро Пєсков спростував заяву президента НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна про підготовку виходу російських військових з території Запорізької атомної електростанції.
Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может.
Напередодні глава української державної атомної енергетичної компанії повідомив про наявність ознак можливого залишення АЕС загарбниками, яку вони контролюють з весни.
Раніше сьогодні радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що окупанти не зможуть утримати Запорізьку АЕС, оскільки їхня лінія оборони поступово відсувається до кордонів росії.
Нагадаємо, що з 4 березня 2022 року Запорізька АЕС станція перебуває під контролем російських загарбників. Російські війська періодично обстрілюють станцію. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС.
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