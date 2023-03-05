У Нагірному Карабасі чергове загострення, є жертви [ Редагувати ]
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією навколо Нагірного Карабаху знову загострився. Сьогодні, 5 березня, там сталася чергова стрілянина, в результаті чого загинули люди.
Про це пише Міністерство оборони Азербайджану.
Як розповіли у відомстві, вони отримали інформацію про те, що дорогою Ханкенді-Халфалі-Туршсу будуть везти військове спорядження, боєприпаси та особовий склад з Вірменії в Азербайджан. Там тимчасово дислокований російський миротворчий контингент.
"Вранці 5 березня з метою перевірки інформації, що надійшла, підрозділи азербайджанської армії спробували затримати та перевірити транспортні засоби, що здійснюють незаконні військові перевезення. З протилежного боку відкрили вогонь, внаслідок перестрілки є загиблі та поранені з обох боків", - сказано в повідомленні.
В той же час, "Эхо Кавказа" пише, що влада невизнаного Нагірного Карабаху заявила, про обстріл автівки паспортно-візового відділу поліції азербайджанськіми військовими. Це призвило до загибелі трьох поліцейських та поранення одного військового.
Окрім цього у Нагірному Карабаху висунули звинувачення Азербайджану у порушенні режиму припинення вогню 2 та 3 березня.
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