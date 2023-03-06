У понеділок, 6 березня, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про те, що російські війська під час нічної атаки запустили по Україні 15 дронів-камікадзе типу "Шахед". Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Українська ППО збила 13 безпілотників.

Він зазначив, що росія запустила дрони-камікадзе "Шахед" по Україні з північного напрямку.