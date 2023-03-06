"Вночі сили ППО збили 13 дронів-камікадзе" - Ігнат [ Редагувати ]
У понеділок, 6 березня, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про те, що російські війська під час нічної атаки запустили по Україні 15 дронів-камікадзе типу "Шахед". Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Українська ППО збила 13 безпілотників.
Він зазначив, що росія запустила дрони-камікадзе "Шахед" по Україні з північного напрямку.
Було попередньо запущено 15 БПЛА, 13 з них знищено протиповітряною обороною різними вогневими засобами. Результат доволі непоганий. Атакували з півночі, атакували центральні, східні області.
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