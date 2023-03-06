На пляжі у південному Девоні у Великій Британії знайшли непритомною 14-річну українку. Дівчинку доправили до лікарні, де вона згодом померла.

Про це повідомляє видання Sky News. Родичів було поінформовано, також відбулося офіційне впізнання.

Зазначається, що причина смерті наразі незрозуміла, поліція закликала всіх, хто має відеозаписи з камер відеоспостереження, які можуть допомогти розслідуванню, посприяти.

"Загибла дівчинка була громадянкою України, яка проживала в районі Доуліш; було встановлено контакт із посольством України, і Міністерство внутрішніх справ також знає про цей інцидент", – повідомила детектив-інспекторка Беккі Девіс із поліції Девона та Корнуолла.

У пресслужбі МЗС України підтвердили, що поінформовані про смерть української громадянки у графстві Девон у Сполученому Королівстві.

"Українське посольство вже взаємодіє з британськими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин, встановлює зв'язок із рідними. Причини смерті має визначити розслідування, що почалося", – наголосили в МЗС.