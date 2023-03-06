росія мобілізує до своєї армії хворих гепатитом - ГУР [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Держава-агресор росія набирає до своєї армії хворих окупантів. Це пов'язано з нестачею особового складу у підрозділах.
Про це повідомляє в Telegram Головне управління розвідки МО України.
Розвідці вдалось перехопити розмову одного з окупантів зі своєю дружиною. З неї стає зрозуміло, що окупант хворий на гепатит. При цьому під час мобілізації його не оглядали лікарі, а відразу було направлено у зону бойових дій.
Жінка скаржиться, що її чоловіка пообіцяли відпусти додому тільки після того, як до армій окупантів буде мобілізовано когось іншого.
по темі
Наразі в росії немає можливості виробляти радіолокаційні літаки А-50
Окупанти продовжують зосереджувати свої зусилля на захопленні Донецької та Луганської областей
Тяжку бронетехніку в районі Бахмута буде важко використовувати до кінця березня
Окупанти обговорили невдалі штурмові дії в районі Горлівки, які призвели до значних втрат у підрозділі
Помічник держсекретаря США звинуватив компанію Spacety з КНР у постачанні супутникових знімків ПВК "Вагнер"