Рф збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, рівень загрози атаки високий - Гуменюк [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Росія збільшила кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі. Загальний зал підготовлених "Калібрів" налічує 24 ракети.
Про це повідомляє начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
За її словами, наразі у морі чергує два надводних та два підводних ракетоносії ворога.
"Ця гра на нервах може бути спрямована на випробування нашої міцності. Однак перебування корабельного угруповання, в складі якого є ракетоносії на бойовому чергуванні означає, що рівень загрози ракетної атаки є надзвичайно високим, бо вони готові до застосування будь-якої миті", - пояснює Гуменюк.
Вона зазначила, що нарощування кількості ракет у морі може бути, зокрема, й елементом психологічного впливу, направленим на демонстрацію того, що у російської армії достатня кількість боєприпасів.
Гуменюк додала, що наразі зросла активність розвідувальних дронів противника, які окупанти намагаються частіше їх запускати з півночі країни, оскільки на півдні їх успішніше виявляє та знищує українська ППО.
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