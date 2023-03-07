Уряд дозволив примусову евакуацію дітей з зони бойових дій [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей з зон активних бойових дій. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 7 березня повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
- Підставою для проведення обов’язкової евакуації відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.
- Обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.
- Діти, що опинилися у зоні проведення бойових дій, не можуть самі про себе подбати. Тому вся відповідальність за них - на дорослих. Відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається. Адже йдеться про її життя.
Наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає тільки Бахмут.
У серпні 2022 року Кабмін оголосив у Донецькій області обов'язкову евакуацію. За цей час з регіону виїхали 50 тис. людей, зокрема 6 тисяч дітей і понад 2 тисячі маломобільних людей. У лютому з Вугледара евакуювали останню дитину.
Евакуація є обов'язковою, але не примусовою - людина може написати заяву про відмову. Батькам видають окремий бланк, де зазначається, що вони усвідомлюють можливість негативних наслідків для дітей.
Раніше Верещук закликала жителів Бахмута якнайшвидше евакуюватися. Попри вуличні бої та постійні обстріли у місті залишаються майже шість тисяч цивільних.
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