У Бахмуті на Донеччині залишаються 6 тисяч мирних жителів з довоєнного населення в 71 тисячу. Про це повідомила віцепрем'єрка України Ірина Верещук.

Вона закликала мешканців терміново евакуюватися, оскільки їхня присутність у місті створює ризики для військових та волонтерів.

Бахмут. Лише за сьогодні там загинули 5 цивільних, 9 поранено. В місті йдуть важкі бої. Ворожа артилерія працює по житлових кварталах.



Щиро кажучи, мене дуже дивує, що там досі роблять 6 тисяч цивільних. Саме стільки людей залишаються в місті за останніми даними.



Звертаюсь до цивільних, які досі перебувають у Бахмуті: Якщо ви є адекватними, законослухняними та патріотичними громадянами, ви маєте негайно евакуюватись.

За словами Верещук, мирні мешканці, які залишаються у місті:

наражають на небезпеку себе та своїх близьких, особливо дітей, які змушені залишатись разом з вами.

створюють додаткові проблеми та ризики всім тим людям, які намагаються вам там допомагати (військові, Нацполіція, волонтери).

заважають нормально працювати в місті нашим силам оборони та безпеки. Позаяк вони змушені постійно зважати на безпеку жителів Бахмута.

Бої за Бахмут тривають з травня 2022 року. За даними місцевої адміністрації, на початок 2023 року його зруйновано на 60%. Президент України Володимир Зеленський говорив, що ЗСУ боротимуться за Бахмут до останнього. 9 лютого він наказав тримати оборону міста доки, армія не отримає західну техніку.

Секретар РНБО Олексій Данілов стверджує, що "рф намагається взяти Бахмут до річниці вторгнення".