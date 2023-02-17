"Якщо ви є адекватними та патріотичними": Верещук закликала мешканців Бахмута евакуюватися [ Редагувати ]
У Бахмуті на Донеччині залишаються 6 тисяч мирних жителів з довоєнного населення в 71 тисячу. Про це повідомила віцепрем'єрка України Ірина Верещук.
Вона закликала мешканців терміново евакуюватися, оскільки їхня присутність у місті створює ризики для військових та волонтерів.
Бахмут. Лише за сьогодні там загинули 5 цивільних, 9 поранено. В місті йдуть важкі бої. Ворожа артилерія працює по житлових кварталах.
Щиро кажучи, мене дуже дивує, що там досі роблять 6 тисяч цивільних. Саме стільки людей залишаються в місті за останніми даними.
Звертаюсь до цивільних, які досі перебувають у Бахмуті: Якщо ви є адекватними, законослухняними та патріотичними громадянами, ви маєте негайно евакуюватись.
За словами Верещук, мирні мешканці, які залишаються у місті:
- наражають на небезпеку себе та своїх близьких, особливо дітей, які змушені залишатись разом з вами.
- створюють додаткові проблеми та ризики всім тим людям, які намагаються вам там допомагати (військові, Нацполіція, волонтери).
- заважають нормально працювати в місті нашим силам оборони та безпеки. Позаяк вони змушені постійно зважати на безпеку жителів Бахмута.
Бої за Бахмут тривають з травня 2022 року. За даними місцевої адміністрації, на початок 2023 року його зруйновано на 60%. Президент України Володимир Зеленський говорив, що ЗСУ боротимуться за Бахмут до останнього. 9 лютого він наказав тримати оборону міста доки, армія не отримає західну техніку.
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