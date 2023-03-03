Верещук пропонує примусово евакуювати дітей з зони бойових дій [ Редагувати ]
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пропонує запровадити примусову евакуацію дітей з зон активних бойових дій. Від такої евакуації не можна буде відмовитись. Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Мінреінтеграції ініціює проєкт постанови щодо захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів.
Постановою передбачено дозволити ОВА за погодженням з органами військового командування та Коордштабом з питань проведення обов’язкової евакуації приймати рішення про проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їхніми батьками або особами, які їх замінюють.
Такі рішення можуть ухвалюватися щодо окремих населених пунктів, де ведуться активні бойові дії. При цьому відмова батьків від обов’язкової евакуації не допускається. Віцепрем’єрка Ірина Верещук наголосила:
Якщо батьки не можуть подбати про безпеку дітей, це зробить держава!
Раніше Верещук закликала жителів Бахмута якнайшвидше евакуюватися. Попри вуличні бої та постійні обстріли у місті залишаються майже шість тисяч цивільних.
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У Бахмуті на Донеччині залишаються 6 тисяч мирних жителів з довоєнного населення в 71 тисячу. Про це повідомила віцепрем'єрка України Ірина Верещук. Вона закликала мешканців терміново евакуюватися, оскільки їхня присутність у місті створює ризики для військових та волонтерів.
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