"Фронт, оборона, битва за Бахмут та весь Донбас - перший пріоритет" - Зеленський [ Редагувати ]
Фронт, оборона, битва за Бахмут та весь Донбас - це сьогодні перший пріоритет, і командування робить все для того, щоб тактичні рішення спрацювали на стратегічне завдання, - деокупацію всієї території України. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.
Дуже важливо, що фронт – це не якась лінія на мапі, це люди, це стійкість, це готовність битися, це опора одне для одного, це допомога одне одному. І це допомога всього нашого народу тим, хто зараз у бою", – сказав Зеленський.
Глава держави також подякував тим, хто на протестах у Грузії тримав українські прапори.
Хочу подякувати за наш національний гімн, який лунав у Тбілісі. Це повага до України, і я хочу висловити щиру повагу до Грузії. Немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії. Демократичного успіху. Європейського успіху.
Зеленський наголосив, що європейський вибір, - загальний вибір наших країн.
Ми хочемо бути у Євросоюзі - і будемо. Ми хочемо, щоб Грузія була у Євросоюзі, і я впевнений - буде. Ми хочемо, щоб Молдова була в Євросоюзі, і я впевнений - буде. На це заслуговують усі вільні народи Європи.
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