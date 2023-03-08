Фронт, оборона, битва за Бахмут та весь Донбас - це сьогодні перший пріоритет, і командування робить все для того, щоб тактичні рішення спрацювали на стратегічне завдання, - деокупацію всієї території України. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

Дуже важливо, що фронт – це не якась лінія на мапі, це люди, це стійкість, це готовність битися, це опора одне для одного, це допомога одне одному. І це допомога всього нашого народу тим, хто зараз у бою", – сказав Зеленський.

Глава держави також подякував тим, хто на протестах у Грузії тримав українські прапори.

Хочу подякувати за наш національний гімн, який лунав у Тбілісі. Це повага до України, і я хочу висловити щиру повагу до Грузії. Немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії. Демократичного успіху. Європейського успіху.

Зеленський наголосив, що європейський вибір, - загальний вибір наших країн.