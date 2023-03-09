Втрати росії: Генштаб назвав нові дані [ Редагувати ]
Фото: Reuters
За минулу добу, 8 березня, українські захисники ліквідували 590 окупантів. Також було знищено засіб ППО та п'ять танків противника. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу близько 156120 (+590) осіб ліквідовано,
- танків - 3441 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 6736 (+13) од,
- артилерійських систем - 2465 (+2) од,
- РСЗВ - 488 (+0) од,
- засоби ППО - 254 (+1) од,
- літаків - 303 (+0) од,
- гелікоптерів - 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2098 (+0),
- крилаті ракети - 873 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5331 (+1) од,
- спеціальна техніка - 237 (+1).
по темі
Prev Next
09 березня 2023 08:58 Масована атака на Україну: які наслідки
Масований обстріл України виявився 15-ю масованою ракетною атакою росіян на енергетичну інфраструктуру
09 березня 2023 08:40 "Винищувачі можуть вирішити хід війни" - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що надані союзниками винищувачі могли б вирішити хід війни.ʼ
09 березня 2023 08:18 Ракетний обстріл України: у Львівській області є загиблі (відео)
Голова Золочівської громади Львівської області повідомив про загиблих внаслідок ранкового обстрілу
09 березня 2023 07:56 379 доба повномасштабного вторгнення: оперативні дані від Генштабу
У четвер, 9 березня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо російського вторгнення.
09 березня 2023 07:12 Кличко заявив про вибухи у Києві: у столиці застосовані екстрені відключення
У четвер, 9 березня, у столиці Україні, Києві під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух