Коли чекати нову ракетну атаку рф: у розвідці зробили заяву [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
росія зменшила інтенсивність ракетних обстрілів по Україні. Це пов'язано з тим, що у держави-агресора спостерігається дефіцит ракет.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
За його словами, росії найближчим часом навряд вдасться відновити ту інтенсивність обстрілів, яка спостерігалась на початку повномасштабного вторгнення.
"Принаймні, ті інтервали, які були на початку цього ракетного терору, коли фактично щотижня ми очікували масовані удари, в тому числі з більшою кількістю ракет та безпілотників, такого ми сьогодні не спостерігаємо. Найближчим часом навряд чи у ворога вийде відновити ту саму інтенсивність", - сказав Юсов.
Нагадаємо, рашисти вночі випустили по Україні 81 ракету. Прильоти зафіксовані в Одесі, Києві, Львові, Житомирі, Дніпрі та Івано-Франківську. Постраждали об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки. За останніми даними, в Києві є постраждалі, Львові, Дніпрі та Херсоні - загиблі.
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