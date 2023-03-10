З моменту, коли ігровий ринок знову став активним в Україні, дедалі більш важливим стає питання лікування та підтримки людей, що страждають азартної залежності. Це обумовлено негативною репутацією гемблінг-індустрії в нашому суспільстві, яка сформувалася в 90-х роках, коли в країні діяли нелегальні компанії, що використовували ризикових гравців.

Незважаючи на легалізацію галузі, ці стереотипи все ще існують. Тому, варто дослідити, яким саме чином проблематика гральної залежності проявляється саме в українському соціумі та які можливості для лікування та підтримки доступні в країні.

Проблема ігрової залежності в Україні

В Україні стало досить поширеним явище лудоманії, яке, в основному, торкається молоді. Заборона грального бізнесу призвела до того, що все більше людей звертаються до нелегальних гральних закладів, зростаючи тим самим проблему. Відповідно до Всесвітньої організації охорони здоров'я, лудоманія є патологічною пристрастю до азартних ігор і вважається захворюванням, що може бути рівноцінним залежності від алкоголю та наркотиків.

Уряд України намагається вирішити проблему через надання сфері азартних розваг легального статусу та формування системи відповідальності перед соціумом представників азартного бізнесу. Державна організація КРАІЛ, яка має статус офіційного регулятору ринку азартних розваг, на високому рівні співпрацює з представниками цього ринку для розробки та практичного впровадження ефективних правових інструментів, які будуть протидіяти ігровій залежності. КРАІЛ розробив базові принципи відповідальної гри.

Згідно з такими принципами гральні клуби повинні:

займатися ідентифікацією особистості гравців;

надавати користувачам доступ до системи самоконтролю, самообмежень;

не використовувати інструменті, що стимулюють користувачів до програшу;

надавати користувачам вичерпну інформацію, щодо гральної залежності;

реалізовувати принципи взаємодію з соціумом.

Додатково, Ukrainian Gambling Council надає безкоштовну консультацію в онлайн-режимі з протидії поширенню лудоманії, що допомагає людям з самообмеженням, обмеженням доступу до азартних ігор та гральної залежності.

Боротьба з гральною залежністю в Україні

На даний момент в Україні розвивається ігрова галузь, яка потребує часу для формування та регулювання, а також для боротьби зі стереотипами та залежністю. Оператори цього ринку, що працюють на легальних офлайн та онлайн казино на території України, користуючись державною ліцензією, грають в даному процесі величезну роль.

Наприклад, компанія "Хвиля 4444" використовує моніторинг змін у поведінці прихильників азартного відпочинку та надає допомогу завдяки спеціальній системі управління, яка працює в режимі онлайн.

Фавбет прагне вдосконалитись, знаходячи натхнення у закордонних операторів та пропонуючи впровадження процедур самооцінки та можливості встановлення власних лімітів на депозит, ставки та час гри для контролювання гри та себе.

Надзвичайно важливою є відповідальна гра, якою активно займається Покерматч Україна (у бренда ліцензія на покер), досліджуючи питання відповідальної гри та плануючи створити спеціальний сервіс підтримки для боротьби з ігровою залежністю. Цей сервіс надаватиме допомогу гравцям та виявлятиме рівень залежності. Крім того, компанія закликає до чіткого регулювання сфери швидких кредитів для запобігання масштабуванню ігроманії.