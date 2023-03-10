Найближчі місяці будуть ключовими для розвитку ситуації в Україні. Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс на слуханнях у спеціальному комітеті з розвідки Палати представників Конгресу США.

На думку глави ЦРУ, ситуація, яка визначиться на полі бою у цей період, стане основою мирних переговорів.

В якості оцінки розвідки я сказав би наступне: наступні кілька місяців, наступні чотири, п'ять, шість місяців матимуть ключове значення на полі бою в Україні. Думаю, що будь-які перспективи серйозних переговорів... залежатимуть від прогресу на полі битви.

Бернс стверджує, що, на його думку, росія до діалогу поки не готова.

Отже, якщо міркувати аналітично, важливо надати [Києву] всю можливу підтримку. Саме це президент [США Джо Байден] та наші західні союзники роблять для українців, які готуються до наступу навесні... Одночасно, і це не питання з розряду "або - або", ...йдеться про розгляд довгострокових потреб України у сфері безпеки, щоб допомогти гарантувати ситуацію, за якої росія... не спробує влаштувати ще одне вторгнення, як вона вчинила на початку минулого року.

Глава ЦРУ вже наводив подібну оцінку раніше. На початку лютого він говорив, що наступні півроку будуть критичними для конфлікту. Джерела The Washington Post у середині лютого повідомляли, що США попередили Україну про поворотний момент.

Найкращим сценарієм адміністрація Джо Байдена вважає український контрнаступ і деокупацію якнайбільшої території впродовж найближчих місяців, перш ніж розпочнуться переговори.