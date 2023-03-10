Ніч та ранок у Нікопольському районі пройшли під звуки ворожих залпів. Окупанти випустили десятки снарядів. Пошкоджень зазнали приватні будинки та об'єкт критичної інфраструктури. Без світла залишається три населені пункти. Перебої з електропостачанням і у Нікополі. Детальніше про наслідки обстрілів - у наступному матеріалі.

Більше 30 залпів за ніч окупанти запсутили у бік Нікопольського району. А вранці - російська армія продовжила обстріл.

Олександр Саюк, міський голова Нікополя:

Ніч і зараз у тривозі. Будьте в укриттях. По Нікополю зараз без постраждалих, без поранених. Зберігаються проблеми з електрикою.

Напередодні з "Градів" російська армія обстріляла будинок пані Валентини. В момент влучання снарядів вдома була майже вся родина.

Валентина, постраждала:

Була я, чоловік, донька і дві внучки. Після роботи донька приїхала, каже: "Ми тебе привітаємо і залишимося на ніч. Вранці вже від тебе поїду на роботу."

Осколкові поранення отримала вся родина, онуки - потрапили до лікарні. У пані Валентини посічене обличчя, розсічена голова. В лікарні наклали шви.

Валентина – постраждала:

Це так страшно, коли і це, і во-первих, це неожиданно, бистро. Воно як начало бомбить, все в диму, нічого не видно вообще, в мене кров, оце все. Я пішла до умивальника, голова така злипша.

Потрапило під ворожий вогонь і середмістя Нікополя.

Василина Хоменко, бухгалтер ОСББ в Нікополі:

Повредил первый подьезд, провалив крышу на 5 этаже. Размеры около метр на 1,2. Пошкоджені балкони і окна.

Снаряд влучив у квартиру пані Олени. Дві величезні глиби по кілограмів 20 рухнули на ліжко.

Олена Парной, постраждала:

Мы тут спали. Это все посыпалось. Хорошо, что муж спал головой сюда. Вот такой кусок плиты прямо на кровать. Вот так где-то от меня рядышком. Просто в рубашке мы родились.

За ось вже 8 місяців щоденних обстрілів лише у Нікополі пошкоджено більше трьох із половиною тисяч будівель - це і помешкання, і соціальна та критична інфраструктура. Відновити, що можна - допомагають благодійні фонди, надають будматеріали.

Олександр Саюк, міський голова Нікополя:

Достатньо їхньої допомоги на допомогу нікопольцям, але якщо цього буде недостатньо, в нас є резервний фонд. Закладені кошти у бюджет. Також будемо закуповувати за бюджетні кошти.

Попри постійні обстріли, нікопольці їхати з понівечених домівок не збираються. Кажуть, накипіло, бажають лише помсти.

Олена Парной, постраждала: