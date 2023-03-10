Окупанти випустили десятки снарядів по Нікопольському району: наслідки атаки [ Редагувати ]
Ніч та ранок у Нікопольському районі пройшли під звуки ворожих залпів. Окупанти випустили десятки снарядів. Пошкоджень зазнали приватні будинки та об'єкт критичної інфраструктури. Без світла залишається три населені пункти. Перебої з електропостачанням і у Нікополі. Детальніше про наслідки обстрілів - у наступному матеріалі.
Більше 30 залпів за ніч окупанти запсутили у бік Нікопольського району. А вранці - російська армія продовжила обстріл.
Олександр Саюк, міський голова Нікополя:
Ніч і зараз у тривозі. Будьте в укриттях. По Нікополю зараз без постраждалих, без поранених. Зберігаються проблеми з електрикою.
Напередодні з "Градів" російська армія обстріляла будинок пані Валентини. В момент влучання снарядів вдома була майже вся родина.
Валентина, постраждала:
Була я, чоловік, донька і дві внучки. Після роботи донька приїхала, каже: "Ми тебе привітаємо і залишимося на ніч. Вранці вже від тебе поїду на роботу."
Осколкові поранення отримала вся родина, онуки - потрапили до лікарні. У пані Валентини посічене обличчя, розсічена голова. В лікарні наклали шви.
Валентина – постраждала:
Це так страшно, коли і це, і во-первих, це неожиданно, бистро. Воно як начало бомбить, все в диму, нічого не видно вообще, в мене кров, оце все. Я пішла до умивальника, голова така злипша.
Потрапило під ворожий вогонь і середмістя Нікополя.
Василина Хоменко, бухгалтер ОСББ в Нікополі:
Повредил первый подьезд, провалив крышу на 5 этаже. Размеры около метр на 1,2. Пошкоджені балкони і окна.
Снаряд влучив у квартиру пані Олени. Дві величезні глиби по кілограмів 20 рухнули на ліжко.
Олена Парной, постраждала:
Мы тут спали. Это все посыпалось. Хорошо, что муж спал головой сюда. Вот такой кусок плиты прямо на кровать. Вот так где-то от меня рядышком. Просто в рубашке мы родились.
За ось вже 8 місяців щоденних обстрілів лише у Нікополі пошкоджено більше трьох із половиною тисяч будівель - це і помешкання, і соціальна та критична інфраструктура. Відновити, що можна - допомагають благодійні фонди, надають будматеріали.
Олександр Саюк, міський голова Нікополя:
Достатньо їхньої допомоги на допомогу нікопольцям, але якщо цього буде недостатньо, в нас є резервний фонд. Закладені кошти у бюджет. Також будемо закуповувати за бюджетні кошти.
Попри постійні обстріли, нікопольці їхати з понівечених домівок не збираються. Кажуть, накипіло, бажають лише помсти.
Олена Парной, постраждала:
Я уже хочу, чтобы их скорее выгнали. И пускай они почуствуют то, что и мы. Дети, поколения их детей, внуки, пускай все побудут в нашей шкуре.
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