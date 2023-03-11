Deutsche Bahn припинив безкоштовну доставку гуманітарної допомоги Україні - Spiegel [ Редагувати ]
Німецький залізничний концерн Deutsche Bahn у 2023 році перестав безкоштовно доставляти гуманітарні вантажі в Україну. Про це повідомило видання Der Spiegel з посиланням на джерела.
Після початку російського збройного вторгнення в Україну концерн почав перевозити допомогу до України безкоштовно на знак підтримки.
З 1 січня 2023 року [дочірнє підприємство] DB Cargo, мабуть, більше не пропонує безкоштовного транспортування.
З лютого 2022 року DB Cargo перевезла в Україну 1300 контейнерів з гуманітарною допомогою. Вартість перевезення одного контейнера за таким маршрутом, за даними Der Spiegel, становить 5 000 євро.
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