Потяг Deutsche Bahn з вантажем для України

Німецький залізничний концерн Deutsche Bahn у 2023 році перестав безкоштовно доставляти гуманітарні вантажі в Україну. Про це повідомило видання Der Spiegel з посиланням на джерела.

Після початку російського збройного вторгнення в Україну концерн почав перевозити допомогу до України безкоштовно на знак підтримки.

З 1 січня 2023 року [дочірнє підприємство] DB Cargo, мабуть, більше не пропонує безкоштовного транспортування.

З лютого 2022 року DB Cargo перевезла в Україну 1300 контейнерів з гуманітарною допомогою. Вартість перевезення одного контейнера за таким маршрутом, за даними Der Spiegel, становить 5 000 євро.