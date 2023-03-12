В Україні можуть переглянути чинний механізм проведення перевірок фактичного місця проживання ВПО.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він звернувся до прем’єр-міністра України Дмитра Шмигаля та віце-прем'єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук з проханням скасувати норму, яка передбачає втрату переселенцем виплат для ВПО, якщо ті під час перевірки не перебували за адресою проживання та протягом 10 днів після перевірки не прибули до органу соціального захисту населення.

Як відомо, рішення про скасування виплат переселенці не можуть оскаржити, і повернути невиплачену допомогу теж, зокрема, унаслідок неврегульованості такої процедури. До того ж ВПО не попереджають про перевірку, тоді як вона може відбуватися тоді, коли людина на роботі чи вийшла у справах, а висновок комісії буде інакший - ВПО відсутня за місцем проживання.

"Наголошую, що запровадження перевірок місця перебування ВПО в умовах воєнного стану є невиправданим, а люди, які гостро потребують грошової допомоги можуть її безпідставно позбутися. Більше того, протиправність механізму проведення перевірок місця проживання ВПО вже було встановлено судом", - пояснив Лубінець.