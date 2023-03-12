Окупанти зазнають великі втрати в Україні і поповнюють живу силу - Генштаб [ Редагувати ]
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російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат в Україні, проте військове керівництво поповнює живу силу солдатами з Ямалу.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
За даними військових, 11 березня до моргу Енергодара надійшло близько 30 тіл загиблих окупантів.
Водночас російське військове керівництво вживає заходів щодо відновлення втрат у живій силі. Так, 10 березня, до Ялти в Донецькій області прибуло поповнення з Ямало-Ненецького автономного округу.
"Відзначається низька вмотивованість і небажання особового складу ворога брати участь у бойових діях", - йдеться в повідомленні.
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