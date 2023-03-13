В ніч з 12 на 13 березня в Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення премії Оскар 2023.

Оскар за "Найкращий повнометражний документальний фільм" здобула стрічка Деніела Роера про російського "опозиціонера" Олексія Навального. У цій же категорії був і фільм "Будинок з уламків" про долю дітей під час розвʼязаної Росією війни на Донбасі. Під час церемонії нагородження на сцену "Долбі" вийшли дружина Навального та діти.

Вручення кінопремії "Оскар" документальному фільму про Навального викликало гостру критику українського суспільства.