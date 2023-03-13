Над військовою частиною в рф помітили дрони [ Редагувати ]
Біля військової частини в підмосков'ї помітили три невідомі безпілотники. Ця частина забезпечують протиповітряну та протиракетну оборону столиці росії. Про це повідомляє російський Telegram-канал Mash.
Йдеться про військову частину Повітряно-космічних військ рф у новій москві. За даними ЗМІ, дрони вели спостереження за частиною.
Дрони піднялися в повітря з лісосмуги та трималися на висоті 200 метрів. У небі над військовою частиною безпілотники знизилися, прокрутились і полетіли.
Правоохоронці обстежили ліс, але слідів операторів дрона не знайшли. БПЛА були солідного розміру та обладнані біло-червоними сигнальними вогнями.
За інформацією видання, наступного дня один із дронів був помічений неподалік військової частини. Він летів у бік АЗС "Татнафта" поблизу поселення Краснопахорське.
по темі
За останню добу окупанти знищили ще 710 окупантів
У понеділок, 13 березня, російські окупанти обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району
Астролог Анна Вергелес розповіла про те, що чекає на росію в найближчому майбутньому
У понеділок, 6 березня, у Новому Осколі Білгородської області пролунали вибухи
У неділю, 5 березня, у московській області рф стався вибух