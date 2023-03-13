Розстріляний російськими окупантами за слова "Слава Україні!" український військовослужбовець Олександр Мацієвський мав також громадянство Молдови. Про це повідомило Міністерство закордонних справ та євроінтеграції Молдови.

Після підтвердження української сторони, що солдат, страчений російськими військовими - Олександр Мацієвський, рішуче засуджуємо вбивство громадянина Молдови, що може кваліфікуватися як воєнний злочин і грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Висловлюємо глибокі співчуття родині і друзям Олександра Мацієвського та висловлюємо солідарність з українським народом.

Влада Молдови у заяві нагадує, що офіційний Кишинів засуджує російську агресію проти України.

Видання Чернігівщини, які у лютому писали про прощання з Олександром Мацієвським, зазначали, що він народився у Кишиневі та мешкав у Молдові перші 28 років життя - до 2008 року, коли з дружиною та сином переїхав до Ніжина.

Після переїзду до України Мацієвський не вийшов з громадянства Молдови, тож юридично зберігав подвійне громадянство.

Нагадаємо, 12 березня в СБУ підтвердили, що українським військовим на відео, якого загарбники розстріляли після слів "Слава Україні!", був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Його призвали на військову службу в березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу Червоної Гори на Донеччині. ​Мацієвського розстріляли рашисти 30 грудня 2022 року. У лютому його тіло повернули додому та поховали.

Президент України Володимир Зеленський надав Мацієвському вання Героя України.