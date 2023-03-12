Президент України Володимир Зеленський надав звання "Героя України" розстріляному російськими окупантами військовослужбовцю Олександру Мацієвському. Про це він сказав у відеозверненні.

Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському. Солдату. Людині, яку знатимуть всі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість - в Україні - і за його "Слава Україні!"

Мацієвський був призваний на військову службу в березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Червона Гора в Донецькій області.

Мацієвський був розстріляний окупантами 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому в лютому цього року.