Daily Telegraph, The Guardian - на перших шпальтах світових ЗМІ історія українського бійця. Його стратили росіяни за гасло "Слава Україні". І нині весь світ, вшановуючи сміливість воїна, відповідає - Героям слава. Україна закликала Міжнародний кримінальний суд розслідувати вбивство військовополоненого. Докладніше про варварство і порушення Женевської конвенції країною-терористкою - дивіться у сюжеті.

Соцмережі - у хештегу "Слава Україні". Зображення українського воїна, який дивиться просто в очі смерті, на аватарах та заставках.

Слава Україні.

Це останні секунди життя і останні слова захисника України, який став легендою. За попередніми даними Міноборони, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура. Захисник вважається зниклим безвісти з 3-го лютого після бойових дій в районі Бахмута. Втім, також з'явилася інформація, що вбитим може бути інший воїн - зі 163-го батальйону ТрО міста Ніжина. Остаточно підтвердити особу загиблого мають судово-медичні експертизи. Та однозначно - за смерть українського оборонця вбивці мають відповісти.

Володимир Зеленський, президент України:

Зʼявилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі: "Слава Україні!" Хочу, щоб ми всі разом, у єдності, відповіли на його слова: "Герою слава! Героям слава! Україні слава!" І ми знайдемо вбивць.

Вбивці повинні бути покарані - наголошує і міністр закордонних справ, Дмитро Кулеба. Наполягає, розслідування цього воєнного злочину має проходити в межах Міжнародного кримінального суду. Офіс генпрокурора і СБУ вже почали розслідування. А омбудсмен Дмитро Лубінець запевнив - надіслав відео міжнародним партнерам як підтвердження чергового воєнного злочину росії. Жорстокі кадри вже бачили у Білому Домі, повідомив Подробицям прессекретар Держдепартаменту Нед Прайс.

Нед Прайс, речник державного департаменту США:

Немає інших слів для цього. Жахливі кадри цього беззбройного українця, якого страчують після простих слів - "слава Україні", - просто перехоплюють дихання; це таке варварство! Ми вважаємо, що росії має бути соромно. Це зневага до основних правил ведення війни, елементарної гуманності та порядності - коли її військові беруть участь у подібних звірствах. Російські військові вчинили воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні. Ми не настільки наївні, щоб вірити, що росія визнає це або - найближчим часом змінить свій шлях. Це, звісно ж, не перше свідчення відвертих звірств, які росія коїть в Україні. І, на жаль, мабуть, не останнє. Перелік воєнних злочинів чи звірств, який ведуть наші українські партнери, вже налічує десятки тисяч випадків.

Уже задокументовано 65 тисяч воєнних злочинів росіян. І, за інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименко, це приблизно третина від усіх звірств, що скоїли на території нашої держави загарбники за час повномасштабного вторгнення.