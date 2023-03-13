Російські війська завдали ракетного удару по школі в Авдіївці на Донеччині, внаслідок чого загинула мирна мешканка. Про це повідомив голова офісу президента України Андрій Єрмак.

Росіяни двома ракетними ударами обстріляли школу в Авдіївці. Загинула місцева мешканка.

Раніше Єрмак повідомив про обстріл рашистами 13 березня селища Зноб-Новгородське на Сумщині неподалік від кордону з рф. В результаті удару одна цивільна особа загинула, ще п'ятеро отримали поранення.

Сумська обласна прокуратура повідомила, що окупанти з території росії обстріляли гуртожиток професійного аграрного ліцею, загинув 52-річний працівник.