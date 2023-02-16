Загарбники рівняють Авдіївку із землею через неспроможність захопити місто [ Редагувати ]
Авдіївку на Донеччині росіяни перетворюють на пекло. За майже рік інтенсивних боїв окупантам ледве вдалось просунутись там у промзоні, та й то недалеко. Через неспроможність захопити українське місто - загарбники просто рівняють його із землею.
В Авдіївці вже не залишилось жодної вцілілої будівлі, там немає опалення, електрики, газу, води. Але люди все одно живуть у цих руїнах. Станіслав Кухарчук повернувся з прифронтового міста. Його репортаж далі.
Від самого в'їзду Авдіївка просто жахає. За рік війни росіяни знищили тут все - місцевий завод, житлові будинки, інфраструктурні об'єкти. Не маючи змоги взяти місто - вони його невпинно рівняють із землею…
Аби перечекати черговий обстріл ми ховаємось у приміщенні школи, яку окупанти знищили ще навесні. Та, схоже, місцевих жителів прильоти вже не надто лякають - люди звикли до свисту снарядів над головою…
Берєгітє сєбя! - Та ви теж себе.
Миколі Павловичу за вісімдесят. Живе сам у підвалі п'ятиповерхівки. На вулицю виходить або за гуманітаркою, або винести попіл з пічки-буржуйки. Жаліється, що виживати самому важко, але і виїжджати з міста не хоче.
Микола, житель Авдіївки:
А вам пропонували виїхати з Авдіївки? - Да. - …а чого не виїхали? - Та куди я поїду, нога отказала. - Так і як ви тут самі? - Таааа…живий та і ладно! - Тримайтесь, віків вам і здоров'я! - Вам тоже кріпкого такого здоров'я.
Та здоров'я у сирих підвалах не збережеш… В таких умовах і під постійними обстрілами тут не живуть, а виживають, понад дві тисячі авдіївців. Люди немов за соломинку ще тримаються за понівечені стіни своїх будинків, кілька невеличких крамничок, працюючу лікарню, та комунальне підприємство. Як не дивно, та комунальники й досі прибирають місто, щоправда, переважно від завалів. Роботи вистачає на всіх, каже Руслан. Місцевим жителям вони підвозять питну воду, заряджають телефони та акумулятори, роздають гуманітарну допомогу, заправляють балони з газом.
Руслан, працівник Авдіївської комунальної служби:
Ну ми все работы стараемся делать с утра …до 10, до 11 еще более - менее, шо можем проматнуться в старуху, сегодня дрова бабушкам возили …а так после 11 мы на улицу уже не высовуемся …починаэться? Ну да …
Так само до обіду зі своєю роботою поспішає впоратись і поліція. Вона тут теж працює.
Ну вот она промка 500 метров …здесь уже виезд на трассу Константиновскую …где-то километра полтора.
Ось так, майже під носом у росіян поліцейські розвозять продукти жителям Старої Авдіївки. Район впритул примикає до лінії фронту і брати харчі людям тут просто ніде.
Давай …опа …несуть …у нас тут все светится и блимає і бахкає.
Блимає і вибухає в Авдіївці цілодобово. Та понівечене і змучене місто тримається, адже на його околицях міцно стоять захисники.
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Окупанти безліч разів намагалися оточити місто. Штурмували його. Безрезультатно. Тож свою лють тепер спрямовують на жителів міста - постійними обстрілами.
Найбільше горе для батьків - ховати своїх дітей. Сина пана Петра вбив уламок російського снаряда. Хлопець був у хаті, відпочивав після робочої зміни, як біля їхнього будинку розірвався реактивний снаряд.
Ворог проводить там ротації, підвозить свіжі сили та атаками намагається знайти слабкі місця в нашій обороні. Та без успіху.
Майже 100 тисяч гривень збитків завдали ворожі снаряди родині пана Євгена. Це лише попередній підрахунок. Росіяни за кілька хвилин обстрілу зруйнували сімейний бізнес.
Внаслідок ворожого обстрілу по п'ятиповерхівці загинули троє людей, ще 11 отримали поранення.