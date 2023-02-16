Авдіївку на Донеччині росіяни перетворюють на пекло. За майже рік інтенсивних боїв окупантам ледве вдалось просунутись там у промзоні, та й то недалеко. Через неспроможність захопити українське місто - загарбники просто рівняють його із землею.

В Авдіївці вже не залишилось жодної вцілілої будівлі, там немає опалення, електрики, газу, води. Але люди все одно живуть у цих руїнах. Станіслав Кухарчук повернувся з прифронтового міста. Його репортаж далі.

Від самого в'їзду Авдіївка просто жахає. За рік війни росіяни знищили тут все - місцевий завод, житлові будинки, інфраструктурні об'єкти. Не маючи змоги взяти місто - вони його невпинно рівняють із землею…

Аби перечекати черговий обстріл ми ховаємось у приміщенні школи, яку окупанти знищили ще навесні. Та, схоже, місцевих жителів прильоти вже не надто лякають - люди звикли до свисту снарядів над головою…

Берєгітє сєбя! - Та ви теж себе.

Миколі Павловичу за вісімдесят. Живе сам у підвалі п'ятиповерхівки. На вулицю виходить або за гуманітаркою, або винести попіл з пічки-буржуйки. Жаліється, що виживати самому важко, але і виїжджати з міста не хоче.

Микола, житель Авдіївки:

А вам пропонували виїхати з Авдіївки? - Да. - …а чого не виїхали? - Та куди я поїду, нога отказала. - Так і як ви тут самі? - Таааа…живий та і ладно! - Тримайтесь, віків вам і здоров'я! - Вам тоже кріпкого такого здоров'я.

Та здоров'я у сирих підвалах не збережеш… В таких умовах і під постійними обстрілами тут не живуть, а виживають, понад дві тисячі авдіївців. Люди немов за соломинку ще тримаються за понівечені стіни своїх будинків, кілька невеличких крамничок, працюючу лікарню, та комунальне підприємство. Як не дивно, та комунальники й досі прибирають місто, щоправда, переважно від завалів. Роботи вистачає на всіх, каже Руслан. Місцевим жителям вони підвозять питну воду, заряджають телефони та акумулятори, роздають гуманітарну допомогу, заправляють балони з газом.

Руслан, працівник Авдіївської комунальної служби:

Ну ми все работы стараемся делать с утра …до 10, до 11 еще более - менее, шо можем проматнуться в старуху, сегодня дрова бабушкам возили …а так после 11 мы на улицу уже не высовуемся …починаэться? Ну да …

Так само до обіду зі своєю роботою поспішає впоратись і поліція. Вона тут теж працює.

Ну вот она промка 500 метров …здесь уже виезд на трассу Константиновскую …где-то километра полтора.

Ось так, майже під носом у росіян поліцейські розвозять продукти жителям Старої Авдіївки. Район впритул примикає до лінії фронту і брати харчі людям тут просто ніде.

Давай …опа …несуть …у нас тут все светится и блимає і бахкає.

Блимає і вибухає в Авдіївці цілодобово. Та понівечене і змучене місто тримається, адже на його околицях міцно стоять захисники.