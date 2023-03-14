Є жертви: ворог обстрілює Вовчанськ [ Редагувати ]
Фото: Суспільне Харків
Станом на вівторок, 14 березня, ворог продовжує обстрілювати мирних мешканців та цивільну інфраструктуру Вовчанська Харківської області. Гинуть люди.
Сьогодні, близько 10:00, під час обстрілу пожежно-рятувальної частини міста ворожий снаряд влучив у цивільне авто. Жінка 55 років, яка перебувала у ньому, загинула на місці.
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