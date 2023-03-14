У центрі Мелітополя партизани підірвали автомобіль з колаборантом (відео) [ Редагувати ]
В окупованому Мелітополі пролунав вибух - палає автомобіль. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
Вибух у самому центрі Мелітополя, в районі вулиці Героїв України (Кірова). За попередніми даними спалахнуло авто. З’ясовуємо.
За попередніми даними, сила вибуху, який знищив автомобіль у районі ринку на вулиці Кірова склала майже 1 кг вибухової речовини в тротиловому еквіваленті.
Дим, який піднімається від підірваного автомобіля, видно у багатьох частинах міста. Обставини та інформація про постраждалих уточнюються. Окупаційна влада Запорізької області повідомила про одного постраждалого, його госпіталізували.
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