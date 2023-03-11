Стали відомі причини сьогоднішніх вибухів поблизу окупованого Мелітополя [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У суботу, 11 березня, в районі Мелітополя пролунали звуки вибухів. Стало відомо, що це були запуски ворожих ракет з полігону в районі Семенівки в сторону Молочного лиману.
Про це повідомляє Мелітопольський міський голова Іван Федоров.
"Окупанти в Мелітопольському районі продовжують тероризувати жителів і наражати їх на небезпеку", - йдеться у повідомленні.
Федоров зазначив, що росіяни зробили з Мелітополя суцільну військову базу, а навколо міста влаштували полігони. За уточненою інформацією, звуки вибухів, які сьогодні чули мелітопольці - це запуски ворожих ракет з полігону в районі Семенівки в сторону Молочного лиману.
"Всі військові бази розташовані в безпосередній близькості до Мелітополя й інших населених пунктів", - додав мер міста.
"Всі військові бази розташовані в безпосередній близькості до Мелітополя й інших населених пунктів", - додав мер міста.
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