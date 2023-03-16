Польща у найближчі дні передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29 - Дуда [ Редагувати ]
Україна найближчими днями отримає від Польщі перші чотири винищувачі МіГ-29. Про це заявив 16 березня президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції з польським колегою.
Найближчими днями ми передаємо Україні чотири літаки в повному робочому стані. Решту літаків обслуговують і готують.
Польський лідер повідомив, що зараз у Польщі в запасі понад 10 таких літаків. Рішення про передачу літаків було ухвалене на рівні державних органів влади.
Можна з упевненістю сказати, що ми буквально в цей момент відправляємо ці МіГ в Україну. У нас на сьогодні ще є десяток таких МіГів. Це МіГи, які ми отримали на початку 1990-х років.
За словами Дуди, "це ті літаки, які ми отримали від армії НДР свого часу".
Вони ще діють у нашій протиповітряній обороні, але це останні роки їхньої роботи.
Радянські винищувачі замінять FA-50 з Південної Кореї, перші з яких очікуються до кінця року. А потім до них приєднаються ескадрильї літаків F-35.
Нагадаємо, польська влада навесні 2022 року таємно передала Києву кілька винищувачів МіГ-29. Літаки поставили частинами під виглядом деталей.
по темі
Настав час ухвалити рішення про відправлення винищувачів МіГ-29 Україні. Про це заявив глава Міноборони Словаччини Ярослав Надь. За його словами, влада Польщі вже підтримала цю ініціативу
Польща готова передати Україні винищувачі МіГ-29, які перебувають знаходяться на її озброєнні. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю телеканалу CNN
Вісім сенаторів від Демократичної та Республіканської партій США звернулися до Пентагону з вимогою розглянути можливість передачі винищувачів F-16 Збройним силам України. На їхню думку, отримання винищувачів дозволить Україні змінити правила гри на полі бою
Західні винищувачі навряд чи будуть поставлені Києву найближчим часом. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в опублікованому в неділю інтерв'ю газеті Bild am Sonntag
У Польщі завершилися навчання українських військовослужбовців на танках Leopard 2, і Україна отримала решту 10 з 14 обіцяних одиниць техніки з польського боку. Про це на брифінгу заявив віцепрем’єр - міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак