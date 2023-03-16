Україна найближчими днями отримає від Польщі перші чотири винищувачі МіГ-29. Про це заявив 16 березня президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції з польським колегою.

Найближчими днями ми передаємо Україні чотири літаки в повному робочому стані. Решту літаків обслуговують і готують.

Польський лідер повідомив, що зараз у Польщі в запасі понад 10 таких літаків. Рішення про передачу літаків було ухвалене на рівні державних органів влади.

Можна з упевненістю сказати, що ми буквально в цей момент відправляємо ці МіГ в Україну. У нас на сьогодні ще є десяток таких МіГів. Це МіГи, які ми отримали на початку 1990-х років.

За словами Дуди, "це ті літаки, які ми отримали від армії НДР свого часу".

Вони ще діють у нашій протиповітряній обороні, але це останні роки їхньої роботи.

Радянські винищувачі замінять FA-50 з Південної Кореї, перші з яких очікуються до кінця року. А потім до них приєднаються ескадрильї літаків F-35.

Нагадаємо, польська влада навесні 2022 року таємно передала Києву кілька винищувачів МіГ-29. Літаки поставили частинами під виглядом деталей.