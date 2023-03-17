США запустили ще один дрон до акваторії Чорного моря [ Редагувати ]
У пʼятницю, 17 березня, США направили розвідувальний безпілотник RQ-4 Global Hawk з позивним FORTE10 до акваторії Чорного моря. Про це свідчать дані Flightradar24.
Згідно з даними карти, безпілотник декілька годин кружляв у повітряному просторі Румунії, а після цього полетів у напрямку Криму.
Дрон злетів з авіабази Сігонелла біля міста Катанія (Італія).
Тим часом у повітряному просторі Румунії та Польщі також знаходяться американські літаки-розвідники. Над Румунією - ЕР-3Е Aries II (LK31) та Boeing RC-135W Rivet Joint (JAKE11), а над Польщею - Boeing E-3 Sentry (NOVA61).
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