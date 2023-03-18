Бельгійські волонтери відправили 12 швидких до України: подробиці [ Редагувати ]
Бельгійські волонтери відправили 12 швидких до України. Ба більше, дехто з благодійників сам сів за кермо і привіз карети до українського кордону. Олена Абрамович бачила і розкаже.
Восьма ранку - на складі в околицях Брюсселя збирається група волонтерів. Вони збираються вирушати до України, щоб доправити туди 12 машин швидкої допомоги. За професією - вони не водії, а юристи. Та це, сміються, не має значення.
За два дні доберемось - навіть юристи вміють водити авто.
Вони не всі між собою знайомі, бо працюють в різних офісах міжнародної юридичної компанії.
Ми четверо - з Парижа, Марк - з Німеччини, решта людей - з Бельгії та Нідерландів, з Амстердама.
Саме їхня компанія профінансувала купівлю більшості з цих автівок, а чоловіки зголосилися доправити їх до українського кордону.
Еммануель, адвокат, волонтер з Парижа:
Для нашої фірми, Джонс Дей, та її багатолінійної фундації, це шлях підтримути Україну у ці складні часи. Нас тут 20 юристів з цієї фірми, ми беремо на себе доставку 10 придбаних нею швидких.
Серед тих, хто також їде - українка Надія Ничай. Саме вона, разом з колегою, розгорнула кампанію у своїй фірмі за участь в цьому проекті.
Надія Ничай, волонтерка, партнерка юридичної фірми:
До цього доклалися всі 42 офіси фірми з усіх країн світу, для того, щоб змогти реалізувати цей проект. Для нас - це не просто карети швидкої допомоги. Це врятовані життя.
А для Надії особисто ця поїздка - ще й можливість вперше після повномасштабного вторгнення побачити рідних. Вона одна із небагатьох у групі, хто не зупиниться на польському кордоні, а поїде до Львова.
Надія Ничай, волонтерка, партнерка юридичної фірми:
Я народилася, навчалася, закінчила юридичний факультет у Львові. Для мене це - дорога додому.
Надія уже довгий час живе в Бельгії. З собою до Львова бере маленьку валізку. Решта коробок в машині - обладнання для швидких.
Є обладнання необхідних медичних товарів, продуктів для надання першої допомоги - я вам покажу все, що в нас є - все закладено, але в момент, коли вони будуть доставлені до України, медики зможуть все собі обладнати довкола салону для того, щоб приймати постраждалих осіб.
Поряд - вміст іншої автівки - волонтери показують керівництву Посольства України в Бельгії.
Тут у нас обладнання, яке ми вирішили купити - компʼютери, принтери, ось там наплічники - спеціальні медичні, зроблені в Іспанії, призначені для людей, які надають допомогу у полі для поранених. У всіх машинах різні речі, воно все їде запаковане до Львова та Києва, а там уже вміст розподілять по різних авто для того, щоб доставити їх обладнаними до кінцевого пункту призначення.
По гербах і наліпках на машинах - зрозумілий їхній пункт призначення.
Наталія Аношина, тимчасова повірена України в Бельгії та Люксембурзі:
Будуть доправлені до госпіталей і до військових частин в Київській області, в Харкіській області, в Миколаївській області, в Одеській області. Наша роль була така, щоб допомогти з оформленням необхідних документів по перетину кордону.
Дорогу до кордону та різні нюанси щодо автівок волонтерам пояснює Патрік Вандервліт, волонтер громадської організації, яка вікдрила збір на швидкі.
Деякі з них - з ручною коробкою передач. Деякі - автоматичні, з годину часу треба, щоб звикнути до авто.
Для Патріка це уже 8-ма поїздка з конвоєм швидких для України.
Патрік Вандервліт, волонтер ГО BEforUkraine (Бельгія):
Усього разом з цим конвоєм це буде 52 автівки, які ми доставили. В основному це швидкі, але були також спеціалізовані авто для перевезення людей на інвалідних візках, а також шкільний автобус.
Усі ці конвої - справа рук громадської організації BEforUkraine, яку створили бельгійські підприємці, такі як Патрік. Він сам - керує ветеринарною клінікою. Засновник організації - бізнесмен у сфері айті - Еврар ван Золен.
Еврар ван Золен, засновник ГО BEforUkraine (Бельгія):
Рік тому, 26 лютого - два дні після вторгнення, я сидів, дивився телевізор, і сказав собі - так не можна, ми маємо допомогти українцям. Тож я подзвонив друзям і запропонував - замість того, щоб їхати у відпустку наступного тижня, давайте поїдемо до України, допоможемо людям.
Еврар відкрив збір коштів через соцмережі - за 10 днів отримав 400 тисяч євро. У першій поїздці вони з друзями привезли до кордону медикаменти, назад з собою забрали біженців. Потім запустили кампанію зі швидкими, щоразу залучаючи різні підприємства
Еврар ван Золен, засновник ГО BEforUkraine (Бельгія):
Спочатку нам доводилось збирати гроші по друзях, потім люди після поїздок з нами почали розказувати друзям і знайомим про подорож, і таким чином до нас самі почали звертатися з пропозиціями. Люди бачать, що ми робимо - все йде в Україну, ми не беремо жодних операціних витрат.
Тішить також, що попередні 50 автівок досі працюють, каже Еврар. Благодійний фонд "Милосердя та здоров'я", з яким вони співпрацюють в Україні, - надсилає чимало фото. Та й Патрік щоразу перевіряє стан справ на місці, коли відвідує Україну з конвоєм. Важливіших справ зараз для себе він не бачить.
Патрік Вандервліт, волонтер ГО BEforUkraine (Бельгія):
Не часто в житті трапляється шанс врятувати чиєсь життя.
Перед тим, як вирушити в дорогу, волонтери вдягають жилети і роблять спільне фото. Далі сідають по двоє в автівку, кілька хвилин на перевірку механіки машини, а часом й сирен, і – вперед.
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