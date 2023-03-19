Коли можна втратити статус ВПО: названо випадки [ Редагувати ]
Переселенець може втратити статус ВПО, якщо не з'явиться протягом 10 днів до органу соцзахисту після перевірки за місцем проживання. Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Водночас перевірки мають здійснюватись лише за підозри на неправомірне отримання допомоги ВПО.
Зокрема, під час перевірки посадова особа соцслужби повинна скласти відповідний акт. Також вона має залишити повідомлення про необхідність протягом 10 днів прибути до органу соціального захисту населення для проходження ідентифікації.
І лише у разі неявки переселенцям можуть скасувати статус ВПО і припинити передбачені для них виплати. Перевірки мають здійснюватися лише за наявності підозри щодо неправомірного отримання допомоги.
Крім цього статус ВПО можна втратити за умови:
- переїзду за кордон;
- повернення на місце постійного проживання;
- якщо своєчасно не повідомити про зміну фактичного місця проживання.
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