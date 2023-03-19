Можуть виділити додаткові ППО: Наєв провів нараду щодо захисту населення у Чернігівській області [ Редагувати ]
У Чернігівській області командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв провів нараду з питань удосконалення захисту населення, яке мешкає у прикордонних районах і зазнає артилерійських та мінометних обстрілів.
Про це повідомляє командування Об’єднаних Сил ЗСУ.
Окрім Наєва, у нараді взяли участь командир угруповання військ бригадний генерал Дмитро Красильников, начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський та представники органів державної влади.
Так, Чаус підкреслив, що прикордоння Чернігівської області обстрілюється майже кожен день, від цього страждають цивільні. Обстрілам піддаються 34 населені пункти. За його словами, в прикордонних регіонах перебувають 665 неповнолітніх, тому міська влада намагається переконати їх до евакуації.
З огляду на це, Наєв звернувся до головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з проханням про виділення додаткових сил і засобів ППО, а також підсилення артилерійської розвідки для потреб Чернігівської області.
Під час наради були визначені шляхи вирішення питань щодо зменшення втрат серед цивільного населення та протидії руйнуванню приватних споруд і об’єктів інфраструктури.
"Ми розуміємо, що ворог не полишив своїх намірів наносити вогневе ураження по цивільних об’єктах. Тому нам необхідно зробити все можливе для того, щоб місцеве населення, яке мешкає у прикордонні Чернігівщини, не потерпало від ворожих обстрілів. Ми визначили конкретні заходи, які будемо в подальшому втілювати в життя", - зазначив Наєв.
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