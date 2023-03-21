Верховна Рада призначила нового міністра освіти й науки України: хто ним став [ Редагувати ]
У вівторок, 21 березня, Верховна Рада України призначила нового міністра освіти й науки.
Ним став директор Національного центру "Мала академія наук", кандидат філософських наук Оксен Лісовий.
"За" його кандидатуру проголосували 313 народних обранців.
Що відомо про Оксена Лісового?
- Оксен Лісовий – син філософа-дисидента Василя Лісового й освітянки Віри Лісової. Василь Лісовий, за словами сина, відбув 11 років ув’язнення за свої переконання, був двічі заарештований, засланий до Сибіру, де родина разом із ним прожила кілька років. Батько Оксена Лісового виступав на захист заарештованих шістдесятників і проти війни в Афганістані. Матір, Віру Лісову, звільнили з Інституту педагогіки за покладання квітів до пам’ятника Шевченку, а з видавництва "Наукова думка" – за промову до ювілею Лесі Українки.
- Через статус сина дисидента Оксен Лісовий мав труднощі зі вступом до вищого навчального закладу, тому спочатку здобув фах кераміста, гончаря третього професійного розряду в Решетилівському художньому училищі. Пізніше, коли батька було реабілітовано, вступив на спеціальність "Бібліотечно-інформаційні системи" в Київському державному інституті культури.
- Педагогічну практику розпочав у 17 років – викладав художні дисципліни в гуртках при школах та фехтування в скаутській організації "Січ", історичному клубі КНУ імені Тараса Шевченка та Києво-Могилянському колегіумі.
- Після закінчення університету, у 23 роки, Оксен Лісовий займався автобізнесом, однак, як пояснив в інтерв’ю, вирішив, що потрібно глобально змінювати суспільство, а цей процес починати з освіти й науки. У 2012 році він захистив кандидатську із філософської антропології та філософії культури, за освітню діяльність став лауреатом Держпремії України у сфері освіти. 2021 року Оксен Лісовий отримав почесне звання "Заслужений працівник освіти України".
- Як зазначено на сторінці МАН у Facebook, на початку створення НЦ "МАНУ", у 2004 році, Оксен Лісовий сформував команду із шести людей. Станом на 2020 рік усі вони продовжували працювати в МАН, а крім них – ще близько 350 методистів, педагогів, науковців, інженерів. Зараз у НЦ "МАНУ" п’ять освітніх центрів, п’ять внутрішніх підприємств й одна наукова установа. Оксен Лісовий сформував і реалізував систему прозорості наймасштабнішого інтелектуального змагання країни для школярів – Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких проєктів учнів – членів НЦ "МАНУ".
- У 2010 році він зініціював відродження практики літніх наукових шкіл на нових принципах, їх проведення набуло масового характеру. Нині МАН щоліта проводить понад 150 літніх шкіл в різних регіонах країни та за різними науковими напрямами (за даними МАН).
- Автор понад 250 наукових публікацій та 25 авторських наукових видань.
- Разом зі Станіславом Довгим ініціював заснування в Україні першого Музею науки (2020). Необхідність створення Музею пояснив так: "Якщо правильно інтерпретувати те, що дитина бачить на інтерактивному експонаті, це змінює світоглядну базу. І коли та чи інша тема вивчається в школі, абстрактні формули й пояснення дуже швидко асоціюються з практичними навичками, які дитина отримала під час відвідування Музею науки".
- Стріляє з рекурсивного лука і long bow, щоліта їздить із синами на down hill та enduro траси в Пилипець.
- У 2022 році став добровольцем Збройних сил України на повномасштабній війні, яку розпочала російська федерація.
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