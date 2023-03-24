росія обстріляла "Пункт незламності" в Костянтинівці: загинули 3 людини [ Редагувати ]
У п'ятницю вночі, 24 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по "Пункту незламності" в Костянтинівці Донецької області. Троє людей, які були переселенцями загинули, ще двоє отримали поранення.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Так, о 01:00 армія рф обстріляла місто з зенітно-ракетного комплексу С-300. Одна з ракет влучила у будівлю "Пункту незламності", а інша - поблизу нього.
"Внаслідок влучання російської ракети в пункт незламності в Костянтинівці загинуло троє людей", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньо переміщеними особами з Бахмуту, з Часового Яру та с. Опитне Покровського району.
"Ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - додали в відомстві.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
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