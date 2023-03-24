росія блокує повернення українських дітей, нам вдаються лише "точкові операції" - Верещук (відео) [ Редагувати ]
На сьогодні Україні має інформацію про викрадення росією та депортацію на свою територію 3 232 дітей-сиріт. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомила віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Є різні механізми повернення дітей. І тут треба розділяти повернення батьківських дітей і так званих "статусних дітей".
Набагато важча ситуація зі статусними дітьми, коли ми не знаємо їх місце знаходження. А ворог вимагає всієї інформації саме від нас. У нас на сьогодні в реєстрі щодо дітей сиріт, так званих статусних дітей є дані про 3 232 дитини. Ми знаємо, що вони можуть перебувати на ТОТ (тимчасово окуповані території - ред.) або можуть бути депортовані в росію. Саме їх ви і вимагаємо повернути...
За словами Ірини Верещук, Україна неодноразово зверталася до рф з вимогою повернути українських дітей-сиріт. Однак у москві ігнорують законні вимоги української сторони.
Лише після видачі ордеру Міжнародного кримінального суду в Гаазі на арешт путіна та російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Белової, росіяни почали усвідомлювати, що буде відповідальність за злочини щодо депортації українських дітей зокрема сиріт.
Росія блокує повернення дітей, нам вдаються лише точкові операції...
Я здивована поведінкою людей, які приймають рішення щодо наших дітей-сиріт. Бо мало того, що вони вчиняють злочин, вони щей й хизуються так нахабно вчиненням таких злочинків.. Це якесь збочення, так показувати всьому світу свої злочини. У тому числі пані Львова-Бєлова - ми про це точно знаємо....
Я приведу приклад Львової-Бєлової, яка умудрилася усиновити статусну дитину з числа дітей-сиріт, яку ми в списку подавали на повернення. Ми вимагали повернути саме цю дитину, яку вона потім цинічно усиновила. Це доведений склад злочину.
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