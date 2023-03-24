На сьогодні Україні має інформацію про викрадення росією та депортацію на свою територію 3 232 дітей-сиріт. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомила віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Є різні механізми повернення дітей. І тут треба розділяти повернення батьківських дітей і так званих "статусних дітей". Набагато важча ситуація зі статусними дітьми, коли ми не знаємо їх місце знаходження. А ворог вимагає всієї інформації саме від нас. У нас на сьогодні в реєстрі щодо дітей сиріт, так званих статусних дітей є дані про 3 232 дитини. Ми знаємо, що вони можуть перебувати на ТОТ (тимчасово окуповані території - ред.) або можуть бути депортовані в росію. Саме їх ви і вимагаємо повернути...

За словами Ірини Верещук, Україна неодноразово зверталася до рф з вимогою повернути українських дітей-сиріт. Однак у москві ігнорують законні вимоги української сторони.

Лише після видачі ордеру Міжнародного кримінального суду в Гаазі на арешт путіна та російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Белової, росіяни почали усвідомлювати, що буде відповідальність за злочини щодо депортації українських дітей зокрема сиріт.