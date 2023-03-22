17 дітей, яких депортували окупанти, повернули до України (відео) [ Редагувати ]
17 українських дітей, яких росія депортувала на свою територію, повернули в Україну. Про це повідомили в організації Save Ukraine.
Це діти з Херсонської та Харківської областей, які під час окупації були переміщені далі вглиб окупованих територій або на територію росії.
Але після деокупації росіяни відмовилися організувати повернення дітей, і батьки залишилися з цією проблемою сам на сам.
Складна логістика, постійна небезпека, лінія вогню чи кілька кордонів для багатьох з них перетворили повернення дітей у надзадачу. Тому вони звертаються за допомогою до Save Ukraine. Ми дуже задоволені, що все минуло успішно, й родини тепер зможуть трохи перепочити й відновитися після важкої психологічної травми.
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