17 українських дітей, яких росія депортувала на свою територію, повернули в Україну. Про це повідомили в організації Save Ukraine.

Це діти з Херсонської та Харківської областей, які під час окупації були переміщені далі вглиб окупованих територій або на територію росії.

Але після деокупації росіяни відмовилися організувати повернення дітей, і батьки залишилися з цією проблемою сам на сам.