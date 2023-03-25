Фото: Україна здобула три нагороди на чемпіонаті Європи з карате

Сьогодні, 25 березня, в іспанській Гвадалахарі троє українців вибороли нагороди на чемпіонаті Європи з карате.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Анжеліка Терлюга захистила титул чемпіонки Європи у ваговій категорії до 55 кг, здобувши таким чином вже третє в кар’єрі особисте золото континентального гатунку,

Свою першу індивідуальну нагороду на чемпіонаті Європи, й одразу золоту, виборов Андрій Заплітний, у ваговій категорії до 75 кг, перемігши у фіналі чинного чемпіона Ермана Ельтемура з Туреччини.

На другу сходинку п’єдесталу пошани зійшла у ваговій категорії до 61 кг Аніта Серьогіна. Срібло, здобуте у Гвадалахарі, стало для спортсменки вже дев’ятою нагородою в особистій першості на чемпіонатах Європи.

Натомість Різван Талібов - чинний на той момент бронзовий призер Євро з карате - не зміг повторити минулорічний успіх. У "бронзовому" фіналі каратист програв іспанцю Секу Сако Бабакару та посів на змаганнях п'яте місце.