До чогось готуються: у ЗСУ розповіли про ракетну загрозу з Чорного моря [ Редагувати ]
Ворог маневрує у Чорному морі, на бойовому чергуванні 13 кораблів і суден Чорноморського флоту рф.
Про це керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер", коментуючи ситуацію у Чорному морі.
"Корабельне угруповання ворогом продовжує розосереджуватись у акваторії Чорного моря у тих районах, де вони вважають для себе досить безпечними. За їх розрахунками, наша зброя туди сягнути не може. Це тяжіння до південного сходу Кримського півострова і в напрямку новоросійська. Але звідти ракетоносії можуть наносити удари по всій території України. Зараз на чергуванні 13 кораблів і суден Чорноморського флоту, серед них - 2 підводних ракетоносіїв. Це означає, що сумарний залп 8 "Калібрів" і може бути готовий до запуску", - каже Гуменюк.
Підводні носії і старт з них ракет трошки ускладнює нашу роботу ППО, додала вона.
"Виявити бойові пуски з під води досить складно, але не неможливо. Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, коли на чергуванні є підводні ракетоносії, діяти потрібно дуже оперативно, адже вибух може бути швидко", - додала вона.
по темі
Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила про те, що станом на ранок неділі, 19 березня, росія вивела на бойове чергування у Чорне море 9 своїх кораблів
Станом на ранок четверга, 16 березня, окупанти вивели у Чорне море декілька суден із крилатими ракетами "Калібр"
Цілком ймовірно, що вони намагаються замінити високовартісні ракети на такі саморобні керовані авіаційні бомбами
Російські окупанти 17 березня вивели у Чорне море 4 судна-носії крилатих ракет. Серед них - 2 підводних човни
Пентагон опублікував відео з камер збитого дрона. Що на них? І чому у США вже назвали цей інцидент — проявом агресивної моделі поведінки росії? Докладніше Ольга Жидецька.