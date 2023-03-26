Ворог маневрує у Чорному морі, на бойовому чергуванні 13 кораблів і суден Чорноморського флоту рф.

Про це керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер", коментуючи ситуацію у Чорному морі.

"Корабельне угруповання ворогом продовжує розосереджуватись у акваторії Чорного моря у тих районах, де вони вважають для себе досить безпечними. За їх розрахунками, наша зброя туди сягнути не може. Це тяжіння до південного сходу Кримського півострова і в напрямку новоросійська. Але звідти ракетоносії можуть наносити удари по всій території України. Зараз на чергуванні 13 кораблів і суден Чорноморського флоту, серед них - 2 підводних ракетоносіїв. Це означає, що сумарний залп 8 "Калібрів" і може бути готовий до запуску", - каже Гуменюк.

Підводні носії і старт з них ракет трошки ускладнює нашу роботу ППО, додала вона.

"Виявити бойові пуски з під води досить складно, але не неможливо. Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, коли на чергуванні є підводні ракетоносії, діяти потрібно дуже оперативно, адже вибух може бути швидко", - додала вона.