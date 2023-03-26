Компанія Huawei представила нове сімейство флагманських смартфонів - моделі P60 та P60 Pro.

Обидва гаджети отримали 6,6-дюймовий OLED-екран роздільною здатністю 2700х1200 із частотою оновлення 120 Гц.

Дані про платформу офіційно не розкриті, але, як очікується, моделі отримають топовий чип Snapdragon 8 Gen 2 від Qualcomm у поєднанні з 8 або 12 Гб оперативної, 128, 256 або 512 Гб вбудованої пам'яті. Крім того, передбачена версія з 12 Гб оперативної та 1 Тб вбудованої пам'яті.

Особливістю смартфонів Huawei стала підтримка супутникового зв'язку: за допомогою китайського угруповання супутників Beidou власники P60 та P60 Pro можуть не лише надсилати повідомлення, але й отримувати їх, а також здійснювати та приймати дзвінки. Детальна інформація про можливості супутникового зв'язку не розкривається.

Обидві новинки Huawei отримали основний 48 Мп модуль камери, який у версії P60 має додатково 13 Мп надширококутний об'єктив та 12 Мп телеоб'єктив з п'ятикратним зумом та оптичною стабілізацією. Модифікація P60 Pro відрізняється лише телеоб'єктивом, який має 48 Мп модуль.

Смартфон отримав батарею 4815 мА•год з підтримкою швидкої зарядки 88 Вт і бездротової зарядки 50 Вт. Крім того, новинки мають пиловологозахист за стандартом IP68.

На ринок Huawei P60 та Huawei P60 Pro вийдуть з операційною системою HarmonyOS 3.1.