З Авдіївки Донецької області, яку штурмують окупанти, будуть евакуйовані працівники комунальних служб. Про це у відеозверненні повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Шкода це визнавати, та Авдіївка все більше стає схожою на місцевість з постапокаліптичних фільмів або... на геть зруйновану рашистами Мар’їнку.



Місячний пейзаж малюють росіяни ракетами на нашій землі - день у день старанніше.



Тому прийнято непросте рішення щодо евакуації з Авдіївки решти наших героїв - комунальників, які хоч якось намагались підтримувати чистоту і життєдіяльність міста.

Очільник Авдіївки закликав мешканцям терміново залишити Авдіївку. І повідомив, що у місті вимкнуть мобільний зв’язок.

Будемо вимикати мобільний зв'язок у місті, тому що, на жаль, як показує практика, це є мінусом для всього міста, бо знаходяться не дуже українці, які здають, розказують... Не буде змоги заряджати телефон, бо пару днів -і нікому буде обслуговувати генератори, запускати мобільну вишку.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, штурм росіянами Бахмута практично зупинився, оперативний центр наступу зміщено на Авдіївку.