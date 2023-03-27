З Авдіївки евакують комунальні служби, вимкнуть мобільний зв’язок (відео) [ Редагувати ]
З Авдіївки Донецької області, яку штурмують окупанти, будуть евакуйовані працівники комунальних служб. Про це у відеозверненні повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.
Шкода це визнавати, та Авдіївка все більше стає схожою на місцевість з постапокаліптичних фільмів або... на геть зруйновану рашистами Мар’їнку.
Місячний пейзаж малюють росіяни ракетами на нашій землі - день у день старанніше.
Тому прийнято непросте рішення щодо евакуації з Авдіївки решти наших героїв - комунальників, які хоч якось намагались підтримувати чистоту і життєдіяльність міста.
Очільник Авдіївки закликав мешканцям терміново залишити Авдіївку. І повідомив, що у місті вимкнуть мобільний зв’язок.
Будемо вимикати мобільний зв'язок у місті, тому що, на жаль, як показує практика, це є мінусом для всього міста, бо знаходяться не дуже українці, які здають, розказують... Не буде змоги заряджати телефон, бо пару днів -і нікому буде обслуговувати генератори, запускати мобільну вишку.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, штурм росіянами Бахмута практично зупинився, оперативний центр наступу зміщено на Авдіївку.
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