Штурм росіянами Бахмута практично зупинився, оперативний центр наступу зміщено на Авдіївку. Про це повідомляє у своєму новому звіті військова розвідка Міноборони Великої Британії.

Атака Росії на місто Бахмут на Донбасі практично зупинилася. Ймовірно, це в першу чергу результат крайнього виснаження російських сил. Україна також зазнала тяжких втрат під час оборони.

Становище Росії, ймовірно, погіршилося також через напруженість у відносинах між міністерством оборони рф та ПВК "Вагнер", загони яких обидва наступають у цьому секторі.

Росія, ймовірно, змістила свій оперативний центр на Авдіївку, на південь від Бахмута, і на сектор Кремінна-Сватове на півночі - у райони, де Росія, ймовірно, прагне стабілізувати свою лінію фронту.

Це передбачає повернення росії до оборонної оперативної схеми після непереконливого результату спроби загального наступу з січня 2023 року.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) також повідомляє, що провальний "великий" наступ російських військ досяг своєї кульмінації.