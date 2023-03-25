Штурм Бахмута захлинувся, росіяни змістили оперативний центр на Авдіївку - Міноборони Британії [ Редагувати ]
Штурм росіянами Бахмута практично зупинився, оперативний центр наступу зміщено на Авдіївку. Про це повідомляє у своєму новому звіті військова розвідка Міноборони Великої Британії.
Атака Росії на місто Бахмут на Донбасі практично зупинилася. Ймовірно, це в першу чергу результат крайнього виснаження російських сил. Україна також зазнала тяжких втрат під час оборони.
Становище Росії, ймовірно, погіршилося також через напруженість у відносинах між міністерством оборони рф та ПВК "Вагнер", загони яких обидва наступають у цьому секторі.
Росія, ймовірно, змістила свій оперативний центр на Авдіївку, на південь від Бахмута, і на сектор Кремінна-Сватове на півночі - у райони, де Росія, ймовірно, прагне стабілізувати свою лінію фронту.
Це передбачає повернення росії до оборонної оперативної схеми після непереконливого результату спроби загального наступу з січня 2023 року.
Американський Інститут вивчення війни (ISW) також повідомляє, що провальний "великий" наступ російських військ досяг своєї кульмінації.
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