У Києві пролунали вибухи [ Редагувати ]
У Києві пізно увечері у понеділок, 27 березня, пролунала серія вибухів після оголошення повітряної тривоги.
Звуки вибухів чули, зокрема, мешканці Мінського масиву столиці.
Як повідомляють, пролунало чотири гучні вибухи.
Жителів та гостей столиці закликають залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги, оголошеної в Києві та області, а також низці інших регіонів цього вечора.
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