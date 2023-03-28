У Міністерстві оборони показали танки Challenger 2 в Україні, які надійшли від Великобританії. Глава відомства вже встиг випробувати один з них.

Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков в Twitter.

За його словами, невдовзі британські танки відправлять на виконання бойових завдань.

It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.

Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.

These fantastic machines will soon begin their combat missions.

Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the 🇬🇧 people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 28, 2023

"Було дуже приємно покататися на першому українському ОБТ Challenger 2. Такі танки, поставлені Великою Британією, нещодавно надійшли до нашої країни. Невдовзі ці фантастичні машини приступлять до виконання бойових завдань. Дякую, Ріші Сунак, Бен Воллес та британський народ", - написав Резніков під відео.