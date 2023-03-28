В Україні з 1 квітня поточного року планують здійснити автоматичний перерахунок пенсійних виплат для ще однієї категорії громадян. Йдеться про працюючих пенсіонерів, з урахуванням більшого трудового стажу.

Про це розповів глава уряду Денис Шмигаль на засіданні.

Прем'єр зауважив, що за результатами березневої індексації у близько 10 млн пенсіонерів виплати підвищились майже на 20%. У середньому розмір підвищення становив близько 600 грн.

"Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5,2 тис. грн", - повідомив він.

Зокрема, пенсійні виплати військовим пенсіонерам та ліквідаторам чорнобильської катастрофи зросли на більш 1 тис. грн.

"Тепер у квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, з урахуванням збільшеного трудового стажу. Таке підвищення торкнеться близько 600 тисяч українців", - пояснив Шмигаль.

Не скасували цьогоріч і додаткові доплати пенсіонерам за віком, запровадження яких ініціював президент.

"Розуміємо, що громадяни пенсійного віку потребують особливої підтримки під час війни. Тому знайшли ресурси, проіндексували пенсії, продовжили доплати, надаємо субсидії та пільги, допомагаємо всім, хто цього потребує", - додав глава уряду.