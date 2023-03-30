"Станція більше не може бути захищена": голова МАГАТЕ зробив заяву після візиту на ЗАЕС [ Редагувати ]
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Запорізьку АЕС зараз неможливо захистити, оскільки в районі станції значно збільшилась кількість військ.
Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, повідомляє Sky News.
Після свого візиту на територію тимчасово окупованої Запорізької АЕС він зазначив, що, незважаючи на роботу групи експертів МАГАТЕ на території станції, ситуація продовжує залишатися нестабільною.
"Очевидно, що військова активність у всьому регіоні зростає. Тому станція не може бути захищена", - заявив Гроссі.
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